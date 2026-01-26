Che sia l’ultima. Violenza di genere e femminicidi. L’incontro

Agli “Appuntamenti con i libri al Circolo dei lettori di Capua e Mater bistrot – Cose d’Interni Libri”, targati Capua il Luogo della Lingua festival e sotto l’egida del Patto per la lettura di Capua Città che legge.

Giovedì 29 gennaio alle ore 18.30 sarà ospite Lella Palladino, autrice di “Che sia l’ultima. Femminicidi e violenze di genere” (Donzelli).

Sociologa femminista ed esperta di tematiche di genere, da oltre trent’anni è impegnata nella prevenzione e nel contrasto della violenza maschile contro le donne. Ha fondato la cooperativa sociale EVA, che gestisce centri antiviolenza, case rifugio e progetti di autonomia economica per donne sopravvissute alla violenza. È stata presidente della rete nazionale D.i.Re, fa parte del Forum Disuguaglianze e Diversità, è componente del Comitato Tecnico Scientifico dell’Osservatorio sulla violenza contro le donne del Dipartimento per le Pari Opportunità e vicepresidente della Fondazione Una Nessuna Centomila.

Interverranno la giornalista Nadia Verdile e Concetta Gentili, avvocata e consigliera comunale del Comune di Capua.