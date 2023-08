Che succede a Piazza Cattaneo? L’area ormai nel degrado. L’ interrogazione dei consiglieri di centro destra

Piazza Cattaneo, spazio ampio e ricco di verde, negli anni è stata un punto di ritrovo per diverse generazioni soprattutto durante il periodo estivo.

La cittadinanza però anche sui social del territorio segnala un interesse sempre più basso alla sua frequentazione per via dell’incuria in cui versa la zona, a causa dell’omessa adeguata pulizia del verde pubblico e della scarsa pulizia.

“La stabilità dei giochi del luna park per larga parte dell’anno e l’assenza di coinvolgimento della popolazione mediante l’organizzazione di eventi socio-ricreativi e culturali induce i casertani a preferire altri centri di interesse”, fa sapere Maurizio Del Rosso, consigliere d’opposizione insieme a Alessio Dello Stritto, Fabio Schiavo, Donato Aspromonte e Elio di Caprio.

I consiglieri chiedono una risposta nel corso del primo Consiglio Comunale utile circa la durata della concessione ai giostrai di Piazza Cattaneo.

“Vogliamo capire anche quali vantaggi anche economici l’Amministrazione registri nella concessione del suolo pubblico e se ci siano concrete possibilità di trasmigrazione di giochi su altra zona della Città, unitamente ad una programmazione di eventi nuovi e maggiormente attrattivi con l’obiettivo di riportare i cittadini in piazza”.