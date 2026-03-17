Chiara Civello in acustica al Bolivar

VENERDÌ 20 MARZO SUL PALCO DEL TEATRO BOLIVAR ARRIVA CHIARA CIVELLO IN CONCERTO CON “ACUSTICA”

Frammenti di pensieri incompiuti in musica, tra improvvisazione e canzone

Venerdì 20 marzo 2026, alle ore 21.00, al Teatro Bolivar (Via Bartolomeo Caracciolo, 30), diretto da Nu’Tracks, sarà di scena la musica con Chiara Civello – Acustica. Il progetto è un’intima esplorazione dove la musica diventa meditazione tra improvvisazione e canzone. Pochi strumenti e qualche incursione di elettronica dipingono paesaggi sonori che nascono e si dissolvono, seguendo un ritmo che sfida la linearità, come frammenti di pensieri incompiuti.

La voce inconfondibile di Chiara, fragile e potente al tempo stesso, racconta la vulnerabilità, un’emozione che ci avvicina alla nostra essenza più profonda. Sia come cantautrice che come interprete la Civello crea le sue composizioni, dando anche nuova vita al lavoro degli altri. Le canzoni non sono punti di partenza, ma tappe di ristoro: oasi di calma in un viaggio che si svolge nell’incertezza. In questo flusso la musica si fa cammino senza fretta, un percorso che attraversa il tempo dove l’unica meta è la trasformazione: quella che avviene nel moneto in cui ci arrendiamo alla bellezza effimera e ci permettiamo di essere presenti, in ascolto, nel cuore del suono.

Insieme a lei sul palco:

Livia de Romanis violoncello

Marco Acquarrelli chitarra classica

Stefano Costanzo percussioni