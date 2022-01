Chiarimenti sulla mancata raccolta dei rifiuti in città. Interviene l’assessore Liccardo

Maddaloni. In città a Capodanno i rifiuti indifferenziati sono stati raccolti parzialmente e sulla questione è intervenuto questa mattina l’assessore all’ecologia Salvatore Liccardo: ” I disagi sono stati causati dallo STIR di S. Maria Capua Vetere che, a causa di interventi di manutenzione, non ha potuto conferire i rifiuti della frazione indifferenziata. Gli automezzi non hanno potuto scaricare quanto avevano già raccolto e sono rimasti fermi. Di conseguenza il ciclo della raccolta si è interrotto. Nella mattinata odierna si sta provvedendo alla raccolta della frazione umido come da calendario ed entro le prossime 24 h si procederà al riassetto del territorio.”