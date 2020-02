Chiesa dell’ Annunziata urge di restauro

a cura di Dino Manzo

CAPUA. Da oltre una decina di giorni, la storica ed amatissima Chiesa dell’Annunziata, si presenta, come in foto ,circondata da un ponteggio per permettere gli addetti ai lavoro di effettuare il dovuto restauro .”Era ora che si decidessero di effettuare la dovuta manutenzione a questo colosso monumentale che è il fiore all’occhiello dell’intera Città” sono queste le parole di alcuni nostri assidui interlocutori che continuando affermano .” Il nostro auspicio è quello che questa amministrazione affronta con estrema urgenza alcune problematiche che oramai esistano da sempre .Tra le tante vogliamo ricordare la raccolta rifiuti ,il famoso ponte nuovo, e perché no, i tanti discussi ,paletti che già da tempo, sono diventati solo ed esclusivamente un costante e serio pericolo per tutti i cittadini capuani e quant’altri percorrono le strade di Capua “.Ricordiamo che questi famosi paletti furono installati sù delibera dell’amministrazione Antropoli. Durante la campagna elettorale ,che vide vincitore l’ex Generale di corpo d’armata dell’arma dei Carabinieri, Eduardo Centore, l’eliminazione dei paletti diventò il cavallo di battaglia dell’intero schieramento di centro sinistra .Infatti appena eletto SINDACO CENTORE, il portavoce di una lista civica in suo appoggio, dichiarò, su tutti giornali cartacei ed online, che entro cento giorni i capuani non avrebbero visto più quei fastidiosi paletti. L’attuale amministrazione, ha più volte ammesso che effettivamente è un problema da affrontare.