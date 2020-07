Chiesa dell’Annunziata a Capua, On. Sarro (FI): “I lavori sono in fase di completamento”

CAPUA – A seguito di interrogazione parlamentare effettuata il 26 novembre 2018 dall’On. Sarro di Forza Italia, per

sapere le iniziative che il Ministero, per quanto di competenza, intendesse mettere in campo per la messa in

sicurezza della Chiesa della SS. Annunziata di Capua, a distanza di circa 2 anni, oggi il MiBAC risponde rendendo noti i

costi dei lavori che coinvolgono la chiesa della SS. Annunziata.

L’on. Sarro, riconoscendone il grande valore storico e culturale, visto che è stata interessata dall’opera architettonica e artistica dei vari Fieramosca, Abenavolo e dall’ingegno di Domenico Fontana, del complesso che sorge nel pieno centro di Capua e che è stato gravemente danneggiata, oltre che dall’incuria del tempo, anche dai gravi bombardamenti che colpirono la città capuana durante l’ultimo conflitto mondiale a cui segui un imponente opera di restauro e che oggi versa in un totale stato di abbandono.

Nella risposta del MiBAC si può facilmente intuire la situazione di degrado in cui versa la chiesa, ormai abbandonata. La soprintendenza ai beni culturali, dopo un necessario sopralluogo avvenuto il 10 gennaio 2020 (ad oltre 1 anno di distanza dall’interrogazione) rilevava una situazione di grave pericolo che ha portato nel giro di pochi giorni allo stanziamento di € 230.000,00 e l’aggiundicamento da parte della ditta “Vincenzo Modugno Costruzioni e Restauri srl” dei lavori con un

ribasso d’asta del 20%. Inoltre il Mibac comunica che i lavori sono in fase di completamento.