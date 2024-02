Children’s Day-Il Sabato dei Colori .Grande successo firmato Croce Rossa-comitato di Caserta e Rotary Club Caserta Luigi Vanvitelli

Caserta. Grande successo del “Children’s Day -Il Sabato dei Colori “promosso dal Rotary Club Caserta Luigi Vanvitelli e dalla Croce Rossa Italiana -Comitato di Caserta.

Si è trattata ,quella che si è tenuta oggi sabato 3 febbraio in Piazza Vanvitelli, di una mattinata all’insegna della solidarietà e prevenzione interamente dedicata ai più’ piccoli .

L’ obbiettivo della Cri- comitato di Caserta di cui è Presidente Teresa Natale e del Rotary Club Caserta Luigi Vanvitelli,di cui è presidente Gianluca Parente,era quello di sensibilizzare la comunità casertana sull’importanza della salute infantile.La mattinata è stata interamente dedicata ad alcune iniziative finalizzate alla prevenzione e al benessere dei piu’ giovani.Dalle ore 9,00 alle ore 13,00 numerosi medici,all’ interno di alcune tende allestite dai volontari CRI e diventate per l’ occasione veri e propri ambulatori hanno fornito consulenze gratuite e informazioni sulla salute dei piccoli rispondendo a domande e offrendo suggerimenti utili alle famiglie per intercettare e prevenire problematiche che potrebbero compromettere salute e qualità della vita futura.

Tra i dottori che hanno dato la loro disponibilità all’iniziativa Monica Volpicelli e Irene Celiento, entrambe pediatre dell’A.S.L. di Caserta ,Veronica Sgueglia, specialista in Allergologia ASL Caserta, Giovanni Lombardi, specialista in Anestesia e Rianimazione presso U.O.C Cardiochirurgia pediatrica A.O. Monaldi,Francesco Turrà, specialista in Chirurgia pediatrica, U.O.C Urologia A.O.R.N. Santobono-Pausilipon, Anna Baiato, specialista in Dermatologia presso U.O.C Dermatologia A.O.U. Luigi Vanvitelli, Carmine Fiorentino specialista in Dermatologia presso U.O.C Dermatologia A.O.U. Luigi Vanvitelli, Maddalena Casale, specialista in Pediatria presso U.O.C Ematologia pediatrica A.O.U. Luigi Vanvitelli, Francesco Giordano, specialista in Oftalmologia, Paolo Monorchio, specialista in Ortopedia presso U.O.C Ortopedia A.O.R.N. Santobono-Pausilipon, Michele Maio, specialista in Otorinolaringoiatria ASL Caserta

Nel corso della mattinata alcuni Istruttori della Croce Rossa Italiana –Comitato di Caserta hanno dato vita alla dimostrazione di manovre salvavita pediatriche.

All’ iniziativa ha partecipato ,fra gli altri, il Sindaco di Caserta Carlo Marino il quale si è soffermato sull’importanza del contributo che il settore terziario riesce a dare all’ amministrazione comunale proprio come in questo caso dove La Croce Rossa – Comitato di Caserta e il Rotary Club Caserta Luigi Vanvitelli insieme hanno dato vita ad una iniziativa lodevole e utile alla cittadinanza.

” Sono felice -ha dichiarato Teresa Natale Presidente della Croce Rossa – Comitato di Caserta- la cittadinanza ha risposto alla grande e questo è un motivo in piu’ per essere soddisfatta. Ringrazio in primis il Rotary Club Caserta Luigi Vanvitelli nella persona del Presidente Gianluca Parente , tutti i Medici che hanno dato la loro disponibilità e ovviamente tutti i volontari CRI senza i quali nulla sarebbe possibile. Per ultimo ,ma non per ultimo , -ha concluso Teresa Natale , voglio ringraziare il Sindaco Carlo Marino che, come sempre ,ci ha supportato in questa iniziativa dimostrando di sostenere sempre le nostre attività sul territorio”