Il cimitero era stato riaperto il 4 maggio in concomitanza con la fase 2, previa sanificazione e con ingressi contingentati. Questa settimana è stato pianificato un nuovo intervento di disinfezione del cimitero. La chiusura è stata stabilita per mercoledì 20 maggio per l’intera giornata. In tale data si provvederà alla manutenzione del verde e alle operazioni di disinfezione.