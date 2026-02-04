Chiuso per 15 gg un bar del centro: Carabinieri a tutela dell’ordine pubblico

Nella mattinata odierna, a Villa Literno, in via Guglielmo Marconi, i Carabinieri della locale Stazione hanno notificato un provvedimento di sospensione dell’attività per la durata di 15 giorni nei confronti di un bar del centro cittadino.

Il provvedimento, adottato ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), è scaturito da una serie di accurati controlli e accertamenti condotti nel tempo dai militari dell’Arma. Le verifiche hanno evidenziato una frequentazione abituale del locale da parte di persone con precedenti penali, nonché rapporti del titolare con soggetti già noti alle forze dell’ordine. Nel corso delle attività ispettive, inoltre, sono emerse pregresse sanzioni amministrative riconducibili a violazioni in materia di sostanze stupefacenti.

La sospensione temporanea dell’attività rappresenta una misura di carattere preventivo, finalizzata a tutelare la sicurezza e la tranquillità della collettività, evitando che determinati luoghi possano divenire punti di aggregazione per soggetti dediti ad attività illecite o comunque fonte di turbativa per l’ordine pubblico.

L’attività svolta dall’Arma si inserisce nel più ampio e costante impegno dei Carabinieri sul territorio di Villa Literno, volto a garantire il rispetto della legalità e a rafforzare la percezione di sicurezza tra i cittadini.