CHIUSURA ANTICIPATA SCUOLA

ARIENZO – Ad Arienzo le scuole chiuderanno prima del previsto, il sindaco della città di Arienzo ha emanato un’ordinanza con la quale si è disposta appunto la chiusura di alcuni plessi scolastici.

Un provvedimento che riguarda tutte le scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado. Il perché dell’emissione di quello che è il provvedimento di chiusura, con contestuale emissione di quella che è l’ordinanza emerge dai dati in quanto vi sarebbe un numero ancor più elevato di contagi che si è andato progressivamente ad innalzare.

Queste le dichiarazioni del sindaco Giuseppe Guida su quella che è stata la disposizione di chiusura dei vari istituti “La campagna di vaccinazione nazionale, avviata dal Governo e realizzata operativamente tramite l’intervento delle Regioni, è ancora in corso, risultando vaccinata solo una parte, peraltro largamente minoritaria, della popolazione, mentre i più continuano ad essere esposti al rischio di contagio. Il sindaco della città arietina prosegue così – stop alle lezioni fino all’11 giugno perché “è necessario adottare misure restrittive inerenti alle attività didattiche in presenza degli alunni frequentanti le scuole primaria, secondaria di primo e secondo grado presenti sul territorio comunale allo scopo di arginare il diffondersi dei contagi, che non risparmiano ad oggi neanche i più piccoli a causa del diffondersi delle cosiddette varianti del virus, che presentano in molti casi un maggiore grado di diffusività e letalità anche tra i minori in età scolare, come è ormai noto da fonti ufficiali”.