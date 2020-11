Chiusura caselli autostradali nel casertano

Caserta –Caselli chiusi per dei lavori

La manutenzione avverrà lungo l’autostrada A1 Milano – Napoli a cura dell’ ANAS.

Le attività dovrebbero saranno espletate maggiormente nelle ore notturne

Le attività, di ispezione dei pannelli a messaggio variabile sono previste in orario notturno dalle 22:00 di venerdi’ 6 alle 6:00 di sabato 7 novembre

Le chiusure

Chiusura della stazione di CASERTA nord, in uscita per chi proviene da Roma. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di CASERTA SUD, prendendo l’uscita successiva.

Ci sarà anche la Chiusura della stazione di Santa Maria Capua Vetere, in uscita per chi proviene da Roma. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Capua, ossia la successiva. In alternativa, si potrebbe uscire anche a Caianello.