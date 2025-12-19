Chiusura del 2025 ed inizio del 2026 con Monica Sarnelli. Tutti gli appuntamenti

Monica Sarnelli – tra concerti, eventi solidali e spettacoli natalizi – prepara il nuovo album ed avvia le date teatrali del 2026.

Monica Sarnelli, sempre con il supporto di Ritmi Urbani Network, Lazzara Felice ed Andreano Management, sarà impegnata, dal 20 dicembre al 16 gennaio, tra concerti, eventi solidali e spettacoli vari.

Nel contempo, annuncia anche di aver avviato la realizzazione dei brani che faranno parte del nuovo album (il secondo, dopo “‘E n’ata manera” del 2023) su etichetta Zeus Record.

Gli impegni live del periodo:

sabato 20 dicembre, ore 10:30 MUSICA PER TUTTI

ChristmArt Edition 2025 – V Circolo Didattico Montessori (Cortile & Teatro) a GIUGLIANO (NA)

domenica 21 dicembre (doppio spettacolo), ore 17:30 e 20:30

TEATRO COMUNALE Via Municipio, 74 a PALMA CAMPANIA.

lunedì 29 dicembre, ore 20:00 NATALE ad AVERSA

Chiesa di San Giuseppe Operaio Via Filippo Saporito, 43

AVERSA (CE)

mer 31 dicembre, ore 20:00

ASPETTANDO IL 2026

Veglione di fine anno AVERNUM RELAIS Via del Lago d’Averno, 7

POZZUOLI (NA)

sabato 3 gennaio, ore 21:00

SUONI e COLORI del NATALE Auditorium “Porta del Parco”

[Fuorigrotta/Bagnoli] Via Diocleziano, 341 NAPOLI

venerdì 16 gennaio, ore 20:30

SIRENE, SCIANTOSE, MALAFEMMENE ED ALTRE STORIE DI DONNE VERACI Teatro Ricciardi Largo Porta Napoli

CAPUA (CE)

Monica Sarnelli:

“Un anno intenso, di grandi impegni e tanti concerti, si conclude nel migliore dei modi dal punto di vista artistico andando incontro alla nuova stagione che mi vedrà protagonista in più situazioni: teatro (“Sirene, Sciantose…”, dopo la fortunata tappa all’Augusteo di Napoli, saremo al Ricciardi di Capua per poi proseguire con varie repliche nei teatri del TPC – Teatro Pubblico Campano), concerti (“Una Notte a Napoli” ma anche “Napoli Rossa”, “Napoli Blu”), nuovo album anzi nuovo disco, poichè la Zeus Record di Napoli è tra le poche etichette discografiche che ancora pubblica (non solo tramite le piattaforme digitali) su “compact disc”. Pertanto il “CD” sarà distribuito – come avveniva in passato – nei punti vendita tradizionali”. “Dopo oltre 20anni di Chesta sera – e delle altre canzoni del progetto discografico Lazzare Felici – e quasi 30anni di Un Posto al Sole, le motivazioni sono sempre tantissime. Sempre grata ai tanti che mi seguono e supportano da anni, venendo numerosi ai miei spettacoli. Uno speciale e doveroso ringraziamento, inoltre, lo dedico al sostegno ed al lavoro del mio gruppo di lavoro (RitmiUrbani Network, Lazzara Felice, Andreano Management) che mi permette di continuare ad essere – e lo dico con grande orgoglio – una cantante di Napoli che racconta Napoli in maniera curiosa, attenta, trasversale”.