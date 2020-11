Chiusura del Bar boys a Caserta per positività di uno dei titolari

Il bar boys a Caserta in piazza Cattaneo chiuderà per alcuni giorni.

Uno dei titolari sarebbe risultato positivo, pertanto il locale sarà chiuso per alcuni giorni.

Ad annunciarlo sono gli stessi titolari attraverso la pagina facebook dello stesso locale

“Amici e clienti purtroppo questo virus ha colpito anche noi. Vi abbiamo regalato sorrisi ed emozioni per anni adesso vi chiediamo supporto ed un pizzico di pazienza. Chiuderemo per qualche giorno, per tornare da voi non appena avremo messo in sicurezza il locale e lo staff. Lo facciamo con un senso di responsabilità verso chi ci sceglie ogni giorni”