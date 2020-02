Caserta.Da questa sera nuove chiusure notturne per il passaggio a livello di via Unità Italiana. L’ordinanza di traffico è stata richiesta da RFI, Rete Ferroviaria Italiana, per il prosieguo dei lavori sui binari della linea Foggia- Napoli. Il passaggio a livello di via Unità Italiana resterà chiuso nella fascia oraria 21,30 – 5,00 delle notti tra il 03 e 04, 04 e 05, 10 e 11, 11 e 12 Febbraio 2020.