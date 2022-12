Chiusura del tesseramento e bilancio di fine anno per Fdi

La sezione FdI di Maddaloni, si prepara ad un appuntamento importante con i simpatizzanti e gli iscritti: la chiusura del tesseramento per l’anno in corso. In occasione della giornata dedicata a chi vuole rinnovare o effettuare la sottoscrizione al Partito, i tre Consiglieri Comunali, Gaetana Crisci, Aniello Amoroso ed Alessandra Vigliotti, faranno il punto della situazione circa l’azione amministrativa che stanno portando avanti, con uno sguardo alla tornata elettorale del 2023 e alle iniziative messe in campo dal Partito Nazionale nel decennale della costituzione.

” Ci aspettano mesi particolarmente impegnativi- dichiarano i tre Consiglieri di FdI – che ci vedranno proiettati verso i prossimi appuntamenti elettorali con lo stesso spirito e la stessa passione che ha contraddistinto il nostro operato da quando ci siamo costituiti gruppo in Consiglio Comunale ad oggi. Senza nascondere le difficoltà con cui ci siamo dovuti confrontare, ma accompagnati da un entusiasmo sempre crescente verso il nostro progetto politico e verso il nostro leader Giorgia Meloni, attuale Pesidente del Consiglio dei Ministri Italiano.

Nel corso dell’ultimo anno abbiamo riscontrato molta attenzione alle nostre proposte e al nostro modo di intendere il mandato amministrativo, pur da forza di opposizione. Ed è per questo che abbiamo voluto organizzare un momento di condivisione con chi sente vicina la nostra visione di politica e di città. L’essere oggi forza di Governo Nazionale ci chiede fermamente di uscire dall’ambiguità dei posizionamenti di comodo, che pur c’è stata nel recente passato, e di interpretare con convinzione, serietà e coerenza l’idea politica che il nostro Partito incarna. Lo dobbiamo a quanti, anche qui a Maddaloni, ci hanno accordato la loro fiducia. Lo dobbiamo a chi non ha mai nascosto l’identità di appartenenza a Fratelli d’Italia, nemmeno quando il Partito viveva momenti di difficoltà attestandosi su percentuali di gradimento e popolarità ben lontane da quelle attuali. Oggi siamo una realtà in continua crescita. Inclusiva ed aperta ad accogliere l’esperienza e l’entusiasmo di chiunque voglia mettersi in gioco. Ma con la consapevolezza che sottoscrivere un tesseramento non è semplicemente apporre una firma su un modulo. È diventare parte di una comunità militante fiera di se stessa e delle proprie idee, in cui riconoscersi e per cui impegnarsi”.

L’ appuntamento è per Domenica 11 Dicembre a partire dalle ore 10.00 presso i locali del centro “Il Castello”.