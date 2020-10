Chiusura e sanificazione degli uffici comunali ad Arienzo

E’ stata riscontrata una positività al Comune di Arienzo, una delle dipendenti comunali, è stata ritrovata positiva all’esito di alcuni tamponi effettuati.

Dalle risultanze dunque si è successivamente disposta la chiusura degli uffici comunali, il neo sindaco da poco eletto Giuseppe Guida ha dichiarato che ‘la ragazza è in isolamento dalla giornata di mercoledì, al momento la stessa non ha febbre ma è in isolamento nell’abitazione dei propri genitori. Tutti i familiari e coloro che all’interno degli uffici comunali sono entrati in contatto con lei sono in attesa di effettuare altri tamponi’.

La stessa dipendente non frequenta più gli uffici comunali dalla giornata di giovedì scorso.

Al momento i contagiati covid 19, ad Arienzo sono cinque