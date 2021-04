CHIUSURA SCUOLA A S. MARIA A VICO

S. MARIA A VICO – Altra chiusura di un istituto scolastico, stiamo parlando della città in provincia di Caserta, S. Maria a Vico.

La cosiddetta DAD in altre parole la Didattica a distanza va a registrare un nuovo caso di positività all’interno della scuola. L’Istituto coinvolto e di cui stiamo descrivendo l’accaduto risulta essere l‘Istituto Comprensivo ‘Giovanni XXIII’ . Un alunno è risultato positivo, la dirigente ha comunicato che è stata disposta la quarantena per la classe, una prima media, e saranno necessari tamponi per studenti e docenti e Dad fino al 28 aprile. Ma c’ è anche un altro istituto che regista delle problematiche ossia il plesso Leopardi per la positività di un alunno della seconda elementare. Disposta la sospensione delle lezioni per un giorno e operazione di sanificazione dei locali.