Pietramelara/Chiusura scuola per covid-19

Il covid 19 continua a propagarsi, anche a Pietramelara si è resa necessaria la chiusura di una scuola. Contagiato il professore della struttura con conseguente chiusura di tre classi , la I A, la II B e la I C, fino al giorno 13 ottobre per porre in essere le operazioni di sanificazione.

Sulla vicenda è intervenuto anche il Sindaco di Pietramelara Pasquale di Fuccia

“Si tratta di una persona di sesso maschile adulta già sottoposta ad isolamento sanitario- dice il sindaco – e nel rispetto del protocollo in vigore, con riserbo sulle generalità della persona, sono state attivate altresì le procedure di isolamento anche per i familiari, i casi registrati a Pietramelara non devono generare allarme ma devono indurre ad una maggiore attenzione; le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e i dati dal mondo segnano infatti un record dalla fine del lock down”.

Sarebbero, in ogni caso, cinquanta gli alunni che eviteranno di recarsi a scuola nei prossimi giorni