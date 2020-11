Chiusura scuole a S. Maria a vico

Il sindaco di Santa Maria a Vico, Andrea Pirozzi, che in mattinata ha emanato un’ ordinanza per la sospensione (dal 16 novembre al 4 dicembre 2020) delle attività didattiche in presenza per le scuole dell’infanzia, della primaria e della scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII”, nonché della scuola dell’infanzia “Iadaresta” e delle scuole paritarie e private. Una decisione questa del sindaco Pirozzi presa alla luce dei dati sull’emergenza epidemiologica presente sul territorio comunale“

Questo quanto dichiarato dal primo cittadino “È una decisione sofferta ma necessaria – ha spiegato il primo cittadino – per tutelare fino in fondo la salute di tutti”.