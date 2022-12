Ci lascia il guerriero S. MIHAJOLVIC

L’ ‘ ex allenatore del Bologna calcio Ainisa Mihajlovic, ex calciatore di Sampdoria Lazio ed Inter è deceduto nel pomeriggio.

L’ottava contro un brutto male la leucemia che lui stesso annunciò di voler affrontare com forza Il guerriero ha cercato di curarsi con dei ricoveri e delle chemioterapie all’ ospedale di Bologna, trovando l’affetto e l’appoggio dei tifosi che lo incoraggiamento allo stadio anche sotto la camera di Osepdale oltre che allo stadio con striscioni vari di incoraggiamento e stima lui che c ha insegnato a lottare sempre a testa alta, oggi lascia un grande vuoto in tutti gli sportivi, al mondo del calcio ⚽️ e non solo

Ciao Sinisa tira qualche punizione lassù e fai divertire gli angeli che ora hanno un membro in più.

Riposa in pace guerriero la redazione di belvederenews.net si stringe al dolore dei familiari lascia moglie e due figlie femmine