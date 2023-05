Ciak si gira : La Fiction Squadra 19 oggi a San Tammaro

SAN TAMMARO – La città di San Tammaro si trasforma, in queste ore, in set cinematografico. Oggi pomeriggio, 15 maggio, alcune riprese cinematografiche della fiction denominata Squadra 19 verranno effettuate lungo via Nazionale Appia. Le riprese avranno luogo dalle ore 13 alle ore 18 circa.

Per consentire lo svolgimento il comando di polizia municipale ha disciplinato il traffico lungo l’arteria e nelle zone limitrofe disponendo a partire dalle ore 13 e fino a termine delle operazioni il divieto di transito e di sosta ad ogni tipo di veicolo lungo la via Nazionale Appia nel tratto compreso tra l’incrocio di via Martiri del 1799 fino all’incrocio con via dei Glicini.

Inoltre il traffico proveniente dalla direzione nord di via Appia sarà deviato lungo via Martiri del 1799 mentre il traffico proveniente dalla direzione sud sarà deviato lungo via dei Glicini.