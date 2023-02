Ciao Maria . Caserta ti ricorderà’ per sempre

Caserta. Ancora una triste notizia per la citta’di Caserta. Si e’ spenta la cara esistenza di Maria Zuppardi ,83 anni mamma dei nostri fraterni amici Angela e Pasquale .

Maria era una nota commerciante locale ,aveva gestito per tanti anni, insieme al marito Antimo e al figlio Pasquale il “ mitico” bar – cinema Esedra di via Mazzini. Con lei va via un pezzo fi Caserta .

I funerali si terranno domani , giovedì 23 febbraio , a partire dalle 11,30 presso il Duomo di Piazza Vescovado.

A Pasquale , ad Angela e l’intera famiglia le più sentite condoglianze da tuta la redazione di Belvederenews . A Maria auguriamo buon viaggio in paradiso dove , siamo certi, rincontrerà ’ Antimo.