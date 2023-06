CICLISMO ROSA,LA MADDALONESE EMANUELA SFERRAGATTA SI RICONFERMA “REGINA DEGLI SPRINT”

Emanuela Sferragatta ad appena 11 anni si riconferma la prima a livello nazionale sugli sprint svolti al Meeting nazionale giovanile a Montesilvano, qualificandosi gia’ alle prove iniziali come miglior tempo nella sua categoria e sulla batteria strada si classifica 4° Assoluta su 24 ragazze.

Un vero prestigio per la città di Maddaloni dove è sempre vivo il ciclismo. Inizia la sua passione in bici ad appena 6 anni con il Team Cesaro seguita dalla presidentessa Nicolina del Villano e Aurelio Cesaro (presidente FCI provinciale), e i direttori sportivi Stefano Minichino e Salvatore Sferragatta (papà dell’atleta)che con profonda dedizione insegnano ai giovani ciclisti la base della conduzione di una bici.

Altrettanto importanti i piazzamenti degli altri componenti del gruppo .

Inziando dai più piccoli:

Daniel NIGRO, Antonio BARBATO, Braian FIORILLO, Michael FIORILLO, Alessandro CESARO, Domenico MERCURIO, Luca NATALE, Stefano MINICHINO e Tommaso RIZZUTI.

Altro premio importante vinto da Emanuela appena dopo il primato sugli sprint è il Trofeo Kinder bicimparo insieme al team relais composto da Emanuela e i ragazzi Vincenzo Vito, Stefano Minichino e Tommaso Rizzuti facendo classificare la regione Campania al primo posto su 18 regioni partecipanti.