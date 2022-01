Ciclista ferito nel casertano dopo scontro stradale

Una spiacevole disavventura è stata vissuta stamane da un signore anziano, residente in Macerata Campania, in provincia di Caserta. Il povero malcapitato, infatti, è volato via dalla sella della sua bici, dopo essere stato urtato dallo sportello di un’auto. L’episodio è accaduto in via Matteotti, nel pieno centro di Macerata Campania, dove l’uomo stava facendo rientro a casa, prima di essere stato raggiunto da un giovane autumobalista che, nell’aprire maldestramente lo sportello della sua auto, ha preso in pieno centro il ciclista. L’anziano, che percorreva lo stesso senso di marcia dell’automobilista, non è riuscito a frenare in tempo la sua corsa,finendo così per cadere rovinosamente al suolo, pochi istanti dopo l’impatto. Sul posto sono successivamente giunti i vigili urbani, l’ambulanza ed i sanitari del 118 che hanno prestato soccorso al ciclista che, per fortuna, ha riportato solo lievi ferite e una forte contusione al braccio destro.