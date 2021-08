Ciclista investito da un furgone

Maddaloni. Nel pomeriggio di oggi, un uomo di circa 50 anni che percorreva in bicicletta l’incrocio cosiddetto dei giardinetti è stato investito da un furgone di trasporto merci BRT. L’incidente è avvenuto sull’ incrocio in direzione Maddaloni centro: il ciclista proveniva da S. Maria a Vico. Probabilmente anche il furgone che procedeva nella stessa direzione di marcia del ciclista potrebbe essere lo ha tamponato facendogli perdere l’equilibrio. L’uomo è stato prontamente soccorso e sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per accertare dinamica e responsabilità.