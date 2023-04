Ciclo formativo sulle dipendenze: la dipendenza dallo smartphone

Il 27 aprile 2023 presso la Caritas della Diocesi di Aversa si è tenuto l’incontro formativo sulle Dipendenze dagli Smartphone. È il terzo del primo ciclo di incontri formativi sulle Dipendenze dopo quello dedicato alle Dipendenze dai Social Network e quello dedicato alle Dipendenze dal gioco. L’iniziativa è stata ideata e organizzata in Campania da Meritocrazia Italia con Asl Caserta, Caritas della Diocesi di Aversa, Associazione Artedonna.ETS e Associazione Civico 103. “La ratio di questo ciclo di incontri – dice Rachele Arena, Consigliera di Meritocrazia Italia Campania – è fornire gli strumenti per riconoscere una dipendenza e prevenire o ridurne le conseguenze. Lo smartphone è senza ombra di dubbio una delle più grandi innovazioni di questo secolo. Grazie ad esso abbiamo l’accesso a una mole incredibile di informazioni, ovunque ci troviamo, a qualsiasi ora del giorno. Attraverso le app è possibile svolgere operazioni e attività di ogni genere (comunicare con parenti ed amici, controllare la posta elettronica, prenotare un tavolo al ristorante, interagire sui social, ecc.). Esso ci aiuta a trovare rapidamente tutto ciò che cerchiamo, ma c’è un rovescio della medaglia. Spesso la nostra vita digitale tende a sovrapporsi a quella reale. Le mille funzionalità del nostro smartphone tendono a farci sviluppare un rapporto ossessivo con questo oggetto, a farci sentire smarriti quando non lo abbiamo nelle vicinanze. Per questi motivi si è deciso di dedicare uno dei tre incontri a questo tema”.

Il dott. Emanuele Florindi, Ministro Turismo e Cultura di Meritocrazia ha parlato dell’uso che facciamo degli smartphone nella nostra quotidianità, mettendo in evidenza tutti i rischi che possono derivare da un loro uso non corretto.

Un merito particolare va riconosciuto al dott. Pino Tartaglia psicoterapeuta e psicosomatista per aver condotto in presenza i tre incontri formativi, favorendo un contatto con il pubbico sereno e partecipativo, informando con competenza e capacita comunicativa, soprattutto i giovani, sui rischi della dipendenza psichica e fisica per la salute e le relazioni affettive. Ha condotto con sensibilita e professionalita il dialogo-confronto con i partecipanti al corso formativo e con un pubblico attento ed entusiasta, favorendo un sereno e proficuo apprendimento.

È intervenuto anche il coordinatore nazionale delle Regioni di Meritocrazia Italia dott. Giuseppe Cataldo il quale ha parlato del digitale e dell’importante lavoro svolto da Meritocrazia Italia sul Testo Unico dei social network che è un primato italiano poiché finora nessun paese se ne era occupato, neppure gli Stati Uniti. Infine è intervenuta la dott.ssa Giovanna di Santo dell’ASL, U.O.C. Ser.d di Aversa che ha portato i saluti del direttore dott. Luigi Andreozzi. Meritocrazia Italia continuerà in autunno a parlare di Dipendenze e lo farà nelle scuole. Le scuole che vorranno organizzare una giornata formativa sul tema potranno contattare la sezione Regionale scrivendo a micampania@libero.it o telefonando al numero 3385046486.

FOTO E VIDEO

