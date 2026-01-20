Ciclone Harry: scuole chiuse per allerta vento

Campania. il cosiddetto “Ciclone Harry”, depressione extratropicale, si sta dirigendo verso il nostro Paese.

È già presente vento freddo e gelido, ma la previsione, per domani, 21 Gennaio, è di forti raffiche di vento, con velocità previste fino a 80 km/h.

Nel casertano, il primo Comune a decidere per la chiusura delle scuole, è stato Capua, con un’ordinanza sindacale, firmata dal Sindaco, Adolfo Villani, che dichiara la sospensione della didattica, comprese le scuole dell’infanzia e i nidi d’infanzia, includendo anche la sospensione di ogni altra attività scolastica ed extrascolastica prevista all’interno degli edifici scolastici.

Con la preoccupazione, per le avverse condizioni meteo, non si esclude, però, che anche altre Amministrazioni Comunali possano decidere di optare per la chiusura degli edifici scolastici.