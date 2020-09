Ciclone si abbatte su Salerno, ingenti i danni

Una grande tromba d’aria marina si è abbattuta alle 08.30 circa di questa mattina su Salerno. Il ‘mostro di aria’ si è formato al largo dell’imboccatura del porto e rapidamente, acquisendo forza, si è diretto verso il lungomare di piazza della Concordia/Torrione ,creando immediatamente danni agli alberi e a qualche auto parcheggiata.

È ancora in corso la conta dei danni del ciclone che si è abbattuto su tutto il lungomare salernitano. La violenta tromba d’aria, giunta dal mare, ha scaricato la sua energia sul quartiere di Torrione, ed ha attraversato la parte più alta. In più punti gli alberi sono stati completamente sradicati. Così come gazebo dei negozi e i vetri di abitazioni che sono stati mandati in frantumi dalla violenta onda di acqua e vento. Un continuo viavai di sirene di vigili del fuoco ha accompagnato gli interventi. Si sta dando precedenza ai punti nei quali gli alberi hanno occupato la sede stradale complicando la circolazione.

I danni sono ingenti, distrutti gli arredi di numerose abitazioni. In giro diverse ambulanze, ci sarebbero anche dei feriti. La tromba marina che si è formata in mare si è poi lentamente spostata verso la città, travolgendo ogni cosa prima di perdere la sua potenza distruttiva.

A Torrione quello cui si assiste è uno scenario apocalittico: decine di alberi sradicati che si sono schiantati al suolo, alcuni travolgendo anche le auto in sosta o in transito.

Danni ingenti anche nei pressi della scuola Alemagna, al parco del Galiziano e altrove. Sul posto pare sia accorso c’è anche il sindaco di Salerno, per rendersi conto in prima persona dei danni provocati dalla tromba d’aria che ha devastato la città.