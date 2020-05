Cassa Integrazione in Deroga: si anticipano i tempi del pagamento

Novita’ nel Decreto Rilancio per la Cassa integrazione in deroga in modo da anticipare i tempi del pagamento.

La Cassa Integrazione in Deroga e’ riservata alle imprese con meno di 5 dipendenti e a tutte le aziende che che non accedono a quella ordinaria.

Come spiegato dal Ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, infatti, di solito per i pagamenti della cassa integrazione in deroga ci vogliono dai quattro ai cinque mesi; un tempo troppo lungo dato il periodo di emergenza ed è per questo che bisogna in ogni modo anticipare i pagamenti.

Ecco che allora per la cassa integrazione in deroga si sta pensando ad una riforma nel Decreto Rilancio con la quale verrebbe dato ampio potere all’INPS. Sarebbe l’Istituto di Previdenza guidato da Pasquale Tridico, infatti, a pagare direttamente la cassa integrazione in deroga, scavalcando il passaggio regionale; solo in questo modo si potranno anticipare i tempi di arrivo dei soldi.