Cimitero cittadino di Cesa: da mercoledì ritorno alla normalità

CESA – Con propria ordinanza il Sindaco Enzo Guida ha disposto, da mercoledì 20 maggio 2020, il ritorno agli ingressi liberi nel cimitero cittadino. Questo luogo era stato chiuso al pubblico allorquando vi erano state le misure per fronteggiare l’emergenza Covid19 per ragioni di cautela sanitaria. Qualche settimana fa era stata disposta la riapertura con ingressi scaglionati per lettere, con chiusura il sabato e la domenica.

“Da mercoledì si torna alla normalità – spiega il sindaco Guida – confidando nel senso di responsabilità dei cittadini, dunque sussiste sempre l’obbligo di utilizzo delle mascherine e mantenimento del distanziamento sociale”. Gli orari di apertura attuali sono dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.30 alle ore 18.30, fatta eccezione per il martedì, allorquando il cimitero resterà chiuso.