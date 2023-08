CIMITERO COMUNALE, COMPLETATI I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA RETE IDRICA: CONDOTTE SOSTITUITE DOPO MEZZO SECOLO

Sono, ufficialmente, terminati i lavori di rifacimento della rete idrica all’interno del Cimitero

Comunale: lo comunicano il sindaco Giuseppe Vinciguerra e l’assessore ai Lavori Pubblici

e all’Urbanistica Martuccio Serino. Le operazioni, concluse nell’arco di una settimana, sono

state finalizzate alla completa sostituzione delle condotte, attuata dopo un’intensa attività di

scavo e di installazione delle nuove tubazioni, congiuntamente alla predisposizione di un tubo

corrugato per l’eventuale e successivo ripristino della rete elettrica. Le opere sono state

disposte, con somma urgenza, a seguito dei disagi causati da frequenti perdite, verificatesi

anche a ridosso dell’avvio degli interventi. Le esigenze primarie del progetto si sono tradotte

nel rinnovo dei sottoservizi, limitatamente alle infrastrutture idriche, nell’area cimiteriale,

allo scopo di eliminare le ricorrenti disfunzioni degli impianti, oramai obsoleti. La volontà è

di preservare la struttura, evitando di incorrere in perdite future dovute al naturale

decadimento, con l’aggiunta di un risparmio, in termini di spesa, sulle continue riparazioni.

“È una svolta che arriva dopo circa cinquant’anni – hanno dichiarato Sindaco e Assessore –

realizzata attraverso l’ammodernamento di una rete fatiscente, che, per troppo tempo, ha

comportato inconvenienti e un carico dispendioso di ripristini provvisori. Le tubazioni erano

al collasso e abbiamo scelto di intervenire, con una misura drastica, per la risoluzione

definitiva di un’annosa problematica. Ci siamo, inoltre, proiettati sull’eventualità di un

intervento sulla rete elettrica, anticipandoci rispetto alla necessità di dover provvedere, in

caso di urgenza, a questo ulteriore aspetto. È chiaro che la nostra attenzione, sia per quanto

concerne la rete idrica comunale che per il cimitero, va ben oltre le opere appena terminate,

trattandosi di due punti cruciali del nostro programma e della nostra azione

amministrativa”.