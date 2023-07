Cimitero comunale di Caserta: il prodigio tanto atteso è avvenuto

Nelle prime ore della mattinata a Caserta è accaduto l’evento degli eventi di questa torrida estate :la pulizia e la sistemazione dei vialetti dell’area cimiteriale così che siano agevolmente accessibili ai visitatori. Dopo settimane di segnalazioni sui canali social, corredate di foto imbarazzanti, e dopo settimane che cercavamo noi di Belvederenews di metterci in contatto con qualcuno dell’ufficio competente per i servizi cimiteriali e trovare risposta alla domanda “perchè il cimitero della città capoluogo è diventato una jungla con tratti da rally per fuoristrada?”, oggi, 11 luglio, siamo riusciti a parlare con Sergio Beneduce dell’Ufficio Comunicazione del Comune che ci ha notificato in tempo reale dell’intervento strepitosamente provvidenziale degli addetti nel cimitero, negli stessi minuti della profetica telefonata. La motivazione della “straordinarietà ” dell’iniziativa di sistemazione così a lungo attesa – dichiara l’incaricato della Comunicazione – sta nel fatto che in tempi di bilancio afflitto da dissesto è complicato, se non impossibile, garantire il servizio ordinario di pulizia e solo con il bilancio preventivo in via di approvazione potrà essere prevista una quota specifica per una manutenzione regolare e continua. Altrimenti dobbiamo aspettarci solo quella spot, una tantum, ovvero annuale (forse). E alla domanda se sia previsto l’intervento anche sui manufatti edilizi in cattivo stato e pericolanti la risposta è stata “una cosa alla volta”. Risolvere tutte le criticità in una volta sola potrebbe cagionare al cittadino la sindrome dell'”utente soddisfatto dall’efficienza dei servizi offerti dal Comune”. Avremo modo di verificare la rinnovata efficacia dell’amministrazione a mettere fine all’incuria imperante, con possibili gravi conseguenze anche sulla sicurezza dei visitatori, del cimitero comunale.