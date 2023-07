Cimitero comunale: in un video la inafferrabile manutenzione delle aree interne, sempre profondamente degradate

Comunicazione politica e creatività costituiscono un’accoppiata impareggiabile. Tradizionalmente i requisiti richiesti al discorso pubblico del buon amministratore sono l’affidabilità e la credibilità e con vera fiducia avevamo accolto le parole del responsabile della comunicazione del Comune di Caserta quando l’11 luglio nel corso di una nostra intervista telefonica (come riportato in altro articolo) annunciava i lavori in opera presso il cimitero per una sistemazione con taglio erba e pulizia attesa da mesi, lavori che sarebbero proseguiti – si legge nella pagina fb dell’ente – con regolarità nei giorni seguenti fino all’ultimazione delle attività. Ora nella giornata odierna abbiamo raccolto immagini con un video (che alleghiamo) all’interno del cimitero che ci aggiorna sulle condizioni di disagio e incuria persistenti di aree che dovrebbero essere rese facilmente accessibili e che continuano ad aspettare il sospirato decoro. Le immagini inconfutabilmente ci parlano di lavori che semmai sono stati intrapresi sono anche finiti presto o quantomeno hanno interessato probabilmente solo le parti di accesso più centrali e monumentali, quelle che sono state fatte oggetto di foto per la pubblicazione sulla pagina social da parte dell’ente comunale. E le altre zone? La rimozione di erbacce e detriti annosi di lavorazioni dovranno aspettare la prossima occasione programmata di spot mediatico dell’amministrazione sulla manutenzione del luogo? Come esordito nel nostro preambolo ci piacerebbe che la concretezza della comunicazione istituzionale trovasse nei fatti la sua agognata conferma e non piuttosto la sua amara smentita e disfatta.