Cimitero di Caserta e quell’ ascensore che non funziona

Caserta. Di tanto in tanto riteniamo “salutare” tornare a parlare del cimitero di Caserta dove , nonostante le segnalazioni dei cittadini e i vari articoli dei giornali, ripristinare una condizione di normalità sembra utopia.

Oggi , vogliamo segnalare l’ ormai ” storica” problematica dell’ ascensore bloccato nel Cappellone Fabbricato a-b .In tutto onestà , viste le numerose volte che quest’ ascensore è inutilizzabile , farebbe piu’ notizia segnalare quando funziona , ma per onore di cronaca vogliamo porre all’ attenzione dei lettori il problema che alcuni cittadini ci hanno segnalato stamattina.

L’ascensore è fermo al terzo piano con la porta semi aperta e non da segnali di vita. Qualche cittadino di buona volontà ha anche adottato il metodo-fai da te – salendo al terzo piano per cercare di chiudere manualmente la porta con la speranza che lo stesso torni a funzionare.

Purtroppo il tentativo di questi volenterosi è andato a vuoto e quindi anche per oggi chiunque decida di far visita ai propri defunti nel cappellone Fabbricato A E B non potrà usufruire dell’ ascensore . Potremmo parlare delle difficoltà delle persone diversamente abili ma questo sarebbe un’ altro triste capitolo.

Video