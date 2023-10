“ Cimitero digitale “ una nuova esperienza di inclusione .

Questo il comunicato dell’amministrazione

Caiazzo – L’ Amministrazione comunale su impulso del capogruppo #Alfonso #Mondrone, tra l’altro con delega alla transizione digitale ha dato vita a una #piattaformaweb , che cambia il modo con cui possiamo interagire con i nostri cari defunti.

La piattaforma non solo semplifica la gestione dei luoghi di sepoltura, ma apre anche le porte a un’esperienza completamente nuova e inclusiva per chi non può recarsi fisicamente presso le tombe dei propri cari.

Vi invitiamo a seguire la conferenza stampa in diretta streaming domani 27/10 alle 11:00 a questo link 👇

https://m.youtube.com/live/oFNfYcKRw_4?si=MVgLNO3RCY8pMaNV