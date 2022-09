Cinema all’ aperto al Macrico

Pubblicità elettorale

“CINEMA OLTRE QUEL MURO”: IL MACRICO RIAPRE ALLA CITTA’ PER UNA MAGICA SERATA

Pubblicità elettorale

Caserta si prepara a rivivere il Macrico. Dopo le pulizie dei giorni scorsi che hanno visto decine di volontari impegnarsi per preparare l’area, mercoledì 21 settembre alle ore 20.30 lo spazio sarà nuovamente aperto alla cittadinanza per uno speciale appuntamento cinematografico gratuito.

La prenotazione è obbligatoria e si può effettuare a partire da sabato 17 settembre alle ore 10, al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-cinema-oltre-quel-muro-415212450617 visitabile anche sui canali social del Comitato per Villa Giaquinto.

In questi mesi il percorso portato avanti dall’Istituto Diocesano Sostentamento Clero e la Diocesi di Caserta, in collaborazione con associazioni laiche e cattoliche della Città ha fatto importanti passi avanti verso quella riqualificazione che dovrebbe trasformare il Macrico in un’area verde, sociale e culturale aperta a tutta la città.

Pubblicità elettorale

La serata del 21 settembre, in cui è prevista la proiezione del film “Il sale della terra” la storia di Sebastiao Salgado, diretto da Wim Wenders, rappresenta un altro importante tassello di quel processo, favorito dall’impegno delle tante associazioni coinvolte, che punta a rendere protagonista la cittadinanza della riappropriazione e trasformazione dell’area.

Un percorso che parte da lontano, orientato e sostenuto con forza dalle associazioni che da anni a Caserta si battono per la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani. Gli esempi dei beni comuni della città rappresentano “in piccolo” un modello virtuoso di collaborazione dal basso che può essere un importante punto di riferimento da replicare anche per il Macrico. Su questa stessa scia lo scorso maggio migliaia di studenti delle scolaresche casertane e della provincia hanno preso parte a visite guidate, questionari per una progettazione partecipata dell’area e video documentari.

La strada da seguire è, insomma, già tracciata e quest’iniziativa vuole essere un punto di ri-partenza dopo la pausa estiva per un altro anno che veda i cittadini ancora più al centro di questo bellissimo sogno da realizzare insieme.

“Cinema Oltre Quel Muro” è organizzato da:

COMITATO VILLA GIAQUINTO ODV, COMITATO PER IL CENTRO SOCIALE ODV, COMITATO CITTA’ VIVA ODV, LABORATORIO SOCIALE MILLEPIANI, COMITATO PARCO DEGLI ARANCI, LIPU CASERTA, UISP CASERTA, RAIDO ADV, PASSAMANO Caserta, in COLLABORAZIONE con FONDAZIONE CASA FRATELLI TUTTI, con il sostegno del CSV ASSOVOCE CASERTA.