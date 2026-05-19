Cinema, musica e creatività al Museo Archeologico con “Gli Etruschi di frontiera”

Prosegue il percorso di SOUND & VISION, il progetto selezionato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola – Progetti Territoriali, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Ministero della Cultura, con una giornata speciale dedicata al rapporto tra cinema, musica e sperimentazione creativa.

Mercoledì 20 maggio a partire dalle ore 10.00, Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano “Gli Etruschi di frontiera” un articolato programma di incontri, laboratori e attività formative rivolte a studenti, docenti e partecipanti del progetto, trasformandosi in uno spazio aperto di confronto tra linguaggi audiovisivi, educazione e pratica musicale.

Momento centrale della giornata sarà l’incontro/laboratorio con Dario Sansone, artista, musicista e autore conosciuto per il suo lavoro con i Foja. L’appuntamento sarà dedicato al tema del cinema e delle colonne sonore, con un focus sul ruolo della musica nella costruzione delle emozioni, dell’identità narrativa e dell’immaginario cinematografico. Attraverso racconti, esempi, ascolti e momenti laboratoriali, Sansone accompagnerà i partecipanti in un viaggio tra suono e immagine, mostrando come la musica possa trasformare la percezione di una scena e diventare parte integrante del racconto filmico.

Nel corso della giornata si terranno inoltre laboratori musicali e attività esperienziali dedicate alla composizione sonora, all’ascolto e alla creatività collettiva, insieme a momenti di formazione rivolti ai docenti, pensati per fornire strumenti e metodologie replicabili in ambito scolastico e laboratoriale.

Tra gli appuntamenti più coinvolgenti è previsto il laboratorio La musica e le storie, la musica dentro la Storia, un “incontro” con i reperti del Museo di Pontecagnano e con archeologi e storici per aiutare i ragazzi a scoprire come da un tempo molto lontano musica e storie sono strettamente legati.

Promosso da DeArt Progetti e sviluppato da un’idea originale di Marco Cesaro, il progetto è realizzato in collaborazione con Giffoni Experience, il Comune di Pontecagnano Faiano, il Comune di Pellezzano e il Comune di Olevano sul Tusciano.

SOUND & VISION coinvolge 30 plessi scolastici, 250 docenti e oltre 2.500 studenti in un percorso dedicato all’incontro tra musica e linguaggio cinematografico, con attività che spaziano dalla visione critica alla produzione audiovisiva, dalla composizione sonora ai laboratori creativi. Il progetto promuove la conoscenza dei linguaggi del cinema e della musica come strumenti educativi, culturali e sociali, favorendo inclusione, partecipazione e sviluppo delle competenze creative e digitali delle nuove generazioni.

Contatti

Email: deartprogetti@gmail.com

tel. 3490864725