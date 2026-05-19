Pannelli fotovoltaici a fuoco. Installati sopra un supermercato

Nella serata di ieri, lunedì 18 maggio, verso le ore 19:30, la squadra del distaccamento di Marcianise è intervenuta per un principio di incendio che ha interessato il supermercato all’interno del centro commerciale Maximall sito nel comune di Capodrise. Ad andare a fuoco alcuni pannelli fotovoltaici posizionati sul tetto che hanno generato una colonna di fumo nero e denso creando panico tra i clienti del supermercato che è stato immediatamente evacuato. I vigili del Fuoco subito hanno circoscritto e spento l’incendio, prima che si propagasse agli altri locali, intervenendo dall’alto con l’ausilio di un’autoscala proveniente dalla sede centrale del Comando. In fine tutta l’area è stata messa in sicurezza per le operazioni di ripristino.