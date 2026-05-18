Napoli, gli studenti diventano autori del cambiamento sociale con il progetto “SOCIAL WEB”

È questo il cuore di “SOCIAL WEB”, il progetto promosso da EPS ITALIA srl nell’ambito dell’iniziativa “Cultura. Che classe!” del Comune di Napoli, dedicata ai laboratori audiovisivi nelle scuole secondarie della città.

L’iniziativa coinvolge gli studenti dell’ITI Ferraris di Napoli, dell’IPSEOA Duca di Buonvicino e dell’I.C. Campo del Moricino in un percorso formativo innovativo che unisce educazione, comunicazione digitale e impegno sociale.

I ragazzi saranno protagonisti di un’esperienza creativa che li accompagnerà dalla scrittura dei testi fino alla realizzazione di spot audiovisivi dedicati a temi di grande attualità come inclusione, contrasto al bullismo, solidarietà e valorizzazione delle differenze.

Attraverso oltre 110 ore di laboratori, gli studenti avranno l’opportunità di approfondire tecniche di alfabetizzazione audiovisiva, storytelling, produzione video e comunicazione digitale, sviluppando competenze artistiche, relazionali e tecnologiche.

L’obiettivo del progetto è promuovere un utilizzo più consapevole del digitale, trasformando i giovani da semplici fruitori a creatori di contenuti capaci di diffondere messaggi positivi e generare impatto sociale sul territorio.

Momento particolarmente atteso sarà la giornata conclusiva del 22 maggio 2026, durante la quale gli spot realizzati dagli studenti saranno proiettati simultaneamente negli istituti coinvolti.

Per l’occasione sarà presente anche l’attrice Nunzia Schiano, testimonial del progetto, che incontrerà gli studenti partecipando a momenti di confronto e formazione dedicati al cinema, alla comunicazione e all’impegno sociale.

“Con SOCIAL WEB vogliamo offrire ai giovani uno spazio concreto di espressione, creatività e partecipazione. Il digitale oggi rappresenta il linguaggio quotidiano delle nuove generazioni: il nostro obiettivo è trasformarlo in uno strumento educativo e sociale capace di promuovere inclusione, consapevolezza e senso di comunità”, ha dichiarato Domenico Albertazzi, rappresentante legale di EPS ITALIA srl. “La presenza di Nunzia Schiano negli istituti scolastici rappresenta un valore aggiunto importante, perché offre ai ragazzi un’opportunità autentica di confronto con il mondo del cinema e della cultura“.