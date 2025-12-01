Cinema, teatro e magia: Ferzan Ozpetek porta “Magnifica Presenza” a teatro

La stagione 2025/26 del Teatro Lendi, guidato da Francesco Scarano, entra nel vivo accogliendo dal 3 al 5 dicembre il cast di Magnifica Presenza. Dopo il successo teatrale di Mine Vaganti, Ferzan Ozpetek torna a firmare l’adattamento per il palcoscenico di uno dei suoi film più amati, riportando in scena atmosfere, personaggi e suggestioni che hanno segnato il suo cinema.

Accanto al regista, tra le figure più apprezzate del panorama cinematografico italiano, saliranno sul palco Serra Yilmaz, Tosca D’Aquino, Erik Tonelli, Toni Fornari, Luciano Scarpa, Tina Agrippino, Sara Bosi e Fabio Zarrella. Saranno loro a dare vita a una commedia che oscilla tra illusione e realtà, tra sogno e verità, intrecciando amore, ironia, cinema, teatro e un pizzico di incanto.

«Siamo davvero orgogliosi di ospitare un titolo di altissimo livello, capace di unire emozione, eleganza e una narrazione che ha già conquistato pubblico e critica in tutta Italia», commenta il direttore Francesco Scarano.