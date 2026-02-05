Cinemagma. Ultimo appuntamento al Molière

SI CONCLUDE DOMANI AL TEATRO SALA MOLIḔRE DI POZZUOLI LA VI EDIZIONE DI CINEMAGMA CON LA SERATA DI PREMIAZIONE

È previsto per domani, giovedì 5 febbraio 2026, alle ore 20.00, al Teatro Sala Molière di Pozzuoli (in ArtGarage – Via Bognar, 21) diretto da Nando Paone, il quinto e ultimo appuntamento di “Cinemagma”, la rassegna di film indipendenti selezionati dallo storico del cinema Giuseppe Borrone e giunta alla sesta edizione. Lo scopo dell’iniziativa, presentata dall’Associazione Culturale I Dieci Mondi, è quello di offrire una vetrina ai talenti emergenti del cinema italiano, focalizzando l’attenzione sul formato breve del cortometraggio.

La cerimonia finale prevede la consegna dei seguenti premi:

Miglior cortometraggio

Miglior attore

Miglior attrice – Premio Cetty Sommella

Miglior montaggio – Premio Raimondo Crociani

Premio del pubblico al miglior cortometraggio

Sarà presente in sala la qualificata giuria di esperti e addetti ai lavori che ha valutato le opere in concorso: Diego Olivares presidente di giuria, (I cinghiali di Portici, Veleno), Enrico Iannaccone (La buona uscita, La vacanza, Riverbero), e l’attrice Rosalia Porcaro (Il seme della discordia, Ammore e malavita, Mina Settembre). Il premio del pubblico sarà assegnato dagli spettatori presenti in sala, che esprimeranno il loro voto.

L’ingresso è libero, fino a esaurimento posti. Priorità d’accesso agli spettatori muniti di abbonamento alla stagione teatrale in corso o di prenotazione, da richiedere scrivendo una mail a cinemagmafestival@gmail.com.

“Cinemagma” si affianca ai tradizionali circuiti distributivi, per valorizzare quei film che, per tipologia o specificità artistiche, trovano in questo tipo di iniziative il veicolo ideale per incontrare un pubblico di cinefili o semplici appassionati. Film underground che, come richiamato nel titolo della rassegna, ispirato all’elemento naturale simbolo di Pozzuoli e di una terra vulcanica come i Campi Flegrei, scorrono sotto la superficie del cinema mainstream, premendo per arrivare a intercettare i loro potenziali destinatari. Il Teatro Sala Molière, ubicato all’interno del centro di arti performative ArtGarage di Pozzuoli, prosegue con questa iniziativa un percorso di ricerca e sperimentazione, avviato con successo attraverso i laboratori di recitazione e la stagione teatrale ospitata presso la struttura.