Cioffi: ” Siamo già al lavoro per le prossime elezioni. Forza Italia sarà il punto di riferimento dei moderati”

Il comunicato di Gennaro Cioffi

Maddaloni. La tornata elettorale appena conclusasi lascia delle indicazioni politiche molto importanti.

Di questo è convinto Gennaro Cioffi, dirigente locale di Forza Italia, in testa alla cordata che, alle ultime elezioni regionali, è riuscita ad essere determinante per l’elezione del consigliere regionale Massimo Grimaldi.

“Si è chiaramente percepita – afferma Cioffi – la volontà dell’elettorato di votare verso il centro, rigettando ipotesi troppo estremiste.

In questo scenario, anche a livello locale, si conferma e riafferma l’importanza politica di Forza Italia che, secondo me, deve ora avere la capacità di fungere da catalizzatore non solo dell’elettorato moderato, che rigetta forme di populismo e qualunquismo politico, ma anche e soprattutto di tutti quei delusi e disincantati che hanno deciso di non andare a votare.

Questa pare essere la sfida delle prossime elezioni politiche e per le amministrative per le quali abbiamo già iniziato a lavorare.

Ricordiamo che Forza Italia è stata una forza politica determinante per l’elezione del sindaco De Filippo e che, pertanto, abbiamo sempre, lealmente, continuato a lavorare, se pur dietro le quinte, con l’amministrazione, trovando nel primo cittadino un interlocutore attento e disponibile che non ha mai disconosciuto il valore politico del nostro contributo.

Siamo certi che in questo ultimo anno e mezzo di consiliatura saremo in grado di proporre, come sempre è stato nella storia di Maddaloni, una vera e propria palestra politica, dimostrando la centralità del nostro contributo e il valore della nostra proposta”.