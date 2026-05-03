FRECCIAROSSA IN COMPOSIZIONE DOPPIA

Elementi centrali dell’offerta di questo ponte sono soluzioni di viaggio potenziate e treni Frecciarossa in doppia composizione, che consentono di incrementare in modo significativo la capacità dei convogli senza modificare l’orario di servizio.

POSTI AGGIUNTIVI SU INTERCITY ED EUROCITY POTENZIATI VERSO LA SVIZZERA

Fino al 2 giugno, i treni InterCity e InterCity Notte saranno interessati da una maggiore disponibilità di posti. L’offerta si arricchisce con l’opzione EuroCity da e per la Svizzera, lungo gli assi del Gottardo e del Sempione, con collegamenti verso Zurigo, Basilea, Ginevra e Berna. Gli EuroNight, invece, collegano Roma, Firenze e Bologna con Austria e Germania, raggiungendo Vienna, Salisburgo e Monaco di Baviera.

REGIONALE PER SCOPRIRE L’ITALIA

Con circa 1.700 località raggiunte e la sua rete che attraversa tutte le regioni italiane, il Regionale è una soluzione ideale per visitare l’Italia. Permette di spostarsi facilmente tra città d’arte come Roma, Napoli e Firenze e di scoprire borghi, luoghi di montagna e località di mare.

Si rafforza l’offerta verso località balneari come Civitavecchia, Cefalù, la costa ionica siciliana e la Riviera ligure, con treni diretti da Firenze e Pisa a La Spezia e dal Piemonte verso Albenga, Savona, Imperia e Ventimiglia. In Veneto sono previsti servizi aggiuntivi tra Venezia, Padova, Bassano del Grappa, Treviso e Verona.

Nel Sud si rafforzano collegamenti in Campania, con più corse nei giorni festivi tra Napoli e le principali direttrici costiere e metropolitane.

UN’OFFERTA AL SERVIZIO DELLA MOBILITÀ

Con il potenziamento dei servizi per il ponte del 1° maggio, Trenitalia e il Gruppo FS Italiane confermano il proprio impegno nel garantire un sistema di mobilità integrato, sostenibile e capace di rispondere alle esigenze di cittadini e turisti in uno dei periodi dell’anno a più alta intensità di spostamenti.