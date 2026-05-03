Il Liceo “Don Gnocchi” alla giornata per il Made in Italy con il ministro Valditara

Il Liceo del Made in Italy “Don Gnocchi” di Maddaloni ha partecipato il 29 aprile 2026 alla giornata conclusiva del progetto nazionale “La Scuola Italiana per il Made in Italy”, ospitato negli spazi del Real Setificio di San Leucio di Caserta e promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’ambito delle iniziative dedicate alla Giornata nazionale del Made in Italy. L’evento, articolato in tre giornate dal 27 al 29 aprile, ha coinvolto istituti scolastici provenienti da tutta Italia con attività dedicate alla promozione e alla valorizzazione del Made in Italy, laboratori didattici, presentazioni di buone pratiche e visite guidate al complesso monumentale. La giornata conclusiva ha rappresentato il momento centrale della manifestazione, con l’allestimento nel Secondo Cortile di spazi espositivo‑laboratoriali dedicati alle eccellenze delle scuole campane e con la cerimonia di premiazione delle sei scuole vincitrici e delle tre menzionate del concorso nazionale “Il mio territorio, un patrimonio di eccellenze da rappresentare”, indetto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in collaborazione con la Fondazione Imprese e Competenze del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, a cui hanno aderito oltre ottanta istituti dei percorsi liceali del Made in Italy e della filiera tecnologico‑professionale 4+2. Gli studenti del Liceo “Don Gnocchi” hanno preso parte alla visita guidata al Museo della Seta, approfondendo la storia produttiva e culturale del sito di San Leucio, e hanno partecipato ai laboratori didattici dedicati alla creatività, all’innovazione e alle filiere del Made in Italy, confrontandosi con coetanei provenienti da diverse regioni italiane in un clima di scambio di idee, progetti e prospettive future. Nel corso della mattinata gli studenti hanno assistito anche all’intervento del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, che ha sottolineato il ruolo strategico della scuola nella formazione delle competenze e nella costruzione del futuro professionale dei giovani. “La partecipazione a questa iniziativa – ha dichiarato la dirigente scolastica del Don Gnocchi, Anna Maria Lettieri – rappresenta per i nostri studenti un’occasione di crescita culturale e personale, un’esperienza che rafforza il senso di appartenenza al percorso del Made in Italy e che valorizza il lavoro svolto quotidianamente nelle nostre aule. San Leucio, con la sua storia e la sua tradizione, è il luogo ideale per comprendere quanto il patrimonio italiano sia un motore di identità e innovazione”. Per gli studenti del Liceo del Made in Italy del “Don Gnocchi” la giornata di San Leucio conclude un mese ricco di attività e iniziative dedicate alla cultura del Made in Italy, lasciando un’esperienza significativa per la loro formazione e per il loro bagaglio culturale.