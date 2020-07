Circolo Nazionale chiede ad Horas l’intervento del Sindaco

Caserta. Ancora una volta il consigliere comunale Antonio Ciontoli scende in campo per difendere il Circolo Nazionale di Caserta che sembra destinato a rimanere senza sede fino ad oggi ubicata nella storica location di Piazza Dante. A tal fine , in data 9 Luglio 2020 il consigliere comunale Antonio Ciontoli ha presentato una mozione al Presidente del Consiglio Comunale Michele De Florio all’Assessore al Patrimonio Alessandro Pontillo per impedire lo sfratto del Circolo Nazionale, impegnando il Sindaco Carlo Marino ad avviare ad horas un confronto con la direzione nazionale e regionale del Demanio,con il Mibact,con il Mef, con il Ministero della Difesa, con la Soprintendenza, con la Direzione del Circolo Nazionale ,con il Coasca e con l’ istituto locale di Storia Patria.

A firmare la mozione di Antonio Ciontoli sono stati i seguenti consiglieri comunali: Riccardo Ventre, Liliana Trovato, Emilianna Credentino, Roberto Desiderio, Enzo Bove , Norma Naim, Francesco Apperti e Alessio Dello Stritto.

Queste le ragioni alla base della mozione.

Il 29 Novembre 2018 l’Agenzia del Demanio- Direzione Regionale della Campania con avviso n. 19943 manifestava l’intento di procedere all’ alienazione di alcuni immobili siti nella nostra provincia , nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano ; fra questi il Padiglione ” Demanio Trieste” – con ingresso dalla Piazza Dante n 10 . Il fabbricato denominato ” Padiglione Trieste” ,cui appartiene l’immobile di dismissione, coincide con la struttura del Circolo Nazionale, che e’ gia’ stato dichiarato ” di interesse storico- architettonico” con decreto n. 378 del 2017.

” In questa struttura- spiega il Consigliere Antonio Ciontoli- dal 1867 insiste, con la denominazione ” Circolo Nazionale” , il sodalizio piu’ antico della citta’ e della intera provincia. Da sempre il Circolo ha dato ospitalita’ a personalita’ storiche di rilievo. intellettuali che hanno trovato nell’ambiente il contesto del fervido dibattito e del confronto aperto ad individualita’ e associazioni. E’ questo il luogo della cultura per eccellenza, il parterre sulla citta’, la sede del confronto e del passaggio, la sosta preferita da tanti Casertani, la vetrina di un territorio che, malgrado ogni notizia negativa, lotta, esiste, e resiste”.

” Caserta ed il Circolo Nazionale- continua Antonio Ciontoli- sono da sempre intimamente connessi, attraverso la Piazza Dante, gia’ della Casina, che e’ la sintesi della ” Casertanita’” e dell’ impegno civile e sociale del nostro territorio”.

Va precisato che in data 11 gennaio 2019, alle ore 12.00, si e’ concluso il termine per la presentazione delle offerte di acquisto e che, nella stessa data, l’Amministrazione Comunale con delibera di giunta chiedeva la sospensione della procedura di alienazione. La gara si concluse con formale aggiudicazione e, quindi, con l’annullamento della stessa per assenza di alcuni requisiti amministrativi.

Nei giorni scorsi, tuttavia, e’ ritornata forte la questione della alienazione del fabbricato ” Padiglione Trieste”, cui appartiene anche la struttura del Circolo Nazionale, e gia’ si parla di nuova scadenza termine, fissata ad inizio settembre 2020, per la presentazione di nuove offerte di acquisto.

” Bisogna tener conto- conclude Antonio Ciontoli- che il Circolo e la Città’ di Caserta dovrebbero essere destinatari di un diritto di prelazione di acquisto e, in tal senso, chiediamo che sia dato valore, oggi, alla delibera di Giunta Comunale del 2019 contenente la richiesta di sospensione dell’alienazione e che sia rispettato il vincolo sulla immodificabilità’ dei luoghi. Chiediamo, inoltre, che il Comune definisca e renda pubblica la destinazione urbanistica dell’immobile e che, attraverso il Consiglio Comunale, si coinvolga e si stringa la citta’ intorno al Circolo Nazionale al fine di tutelare una delle tracce importanti del nostro illustre passato. Una occasione importante per spezzare il clima di disaffezione e di sfiducia verso le istituzione e per rilanciare la vocazione di questo territorio meraviglioso che ha bisogno di recuperare radici e storia e che nessuno deve mai considerare in dismissione o, peggio ancora, in svendita”,