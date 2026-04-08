Circuito Trail Meridionali 2026

Il Circuito Trail Meridionali è un’iniziativa che va ben oltre l’aspetto sportivo, abbracciando la promozione turistica, la tutela ambientale e il valore sociale della corsa in montagna. La presentazione del calendario 2026 si terrà giovedì 9 aprile a Montesano sulla Marcellana (SA). Nicola Tierno, presidente del Circuito Trail Meridionali e dell’ASD Eirene, metterà in luce la sinergia tra i Comuni che ospiteranno le tappe, il regolamento tecnico, i main sponsor e i partner istituzionali. Non mancheranno interventi tecnici dedicati alle distanze e ai sentieri scelti, oltre ad approfondimenti sulle ricadute turistiche ed economiche per i territori coinvolti, valorizzati attraverso il turismo sportivo. Alla presentazione saranno presenti anche le associazioni e i rappresentanti di ogni tappa in programma, che accompagneranno gli atleti alla scoperta di borghi, valli e montagne della Campania. Il regolamento, consultabile sul sito ufficiale dell’organizzazione www.ctmseries.com, chiarisce le modalità di partecipazione, sottolineando che le gare si svolgeranno sotto l’egida di CONI, FIDAL e AICS. Tra le curiosità si evidenziano distanze accessibili anche agli atleti meno esperti, un punto di partenza ideale che lascia spazio a ogni livello di performance e favorisce l’avvicinamento di nuove leve alla corsa trail. Il Circuito Trail Meridionali si presenta per diventare un punto di riferimento nel panorama del trail running del Sud Italia, capace di unire sport, territori e passione in un unico grande percorso condiviso. Prima tappa del calendario il 26/04 – Muntesàne Trail 18 km – 950 d+ a Montesano sulla Marcellana (SA)