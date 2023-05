Ciro Delle Curti del Liceo Quercia di Marcianise ai Campionati europei di pugilato di Yerevan in Armenia

Grande prova di Ciro Delle Curti ai Campionati europei di pugilato di Yerevan in Armenia. Il giovane pugile delle Fiamme Oro, frequentante la 4N del liceo sportivo, ha conquistato la medaglia d’argento, mostrando una boxe di grande tecnica ed eleganza.

Si è confrontato con pugili di tutto il continente, evidenziando grande maturitá ed un immenso spirito di sacrificio. Ha seguito una passione che lo ha rapito da bambino, accompagnato da eccellenti maestri come Antonio Brillantino, Francesco Rossano e Luigi Gallo, artefici di uno straordinario percorso nella palestra delle Fiamme Oro.

La comunitá del Liceo Quercia, rappresentata in primis dal dirigente scolastico Diamante Marotta, si stringe attorno al suo campione. Un plauso va anche a Luisa Acconcia, anche lei studentessa della 4N del liceo sportivo, protagonista di un’ottima performance.