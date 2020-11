Ciro Guerriero Caserta Kest’e’ ” Alunni disabili senza riscaldamento. E’ Vergognoso”

Venerdì mattina, a seguito di alcune segnalazioni da parte di genitori, il presidente di Caserta Kest’è dott. Ciro Guerriero, oggi candidato Sindaco di Caserta, si è recato presso l’Istituto Lorenzini di Caserta.

(VIDEO1) Il motivo? Alunni disabili sono costretti a fare didattica con il giubbotto addosso, la scuola è al freddo, senza riscaldamento, fatto grave che non è possibile e giustificabile. Questa la realtà appurata una volta giunto sul luogo. Infatti, le mamme e genitori, hanno più volte denunciato la situazione nella quale sono costretti a stare i loro figli.

“Sembra che la caldaia è rotta e non ci pare possibile che non si riesca ad aggiustarla e fare quelle attività di manutenzione che permettano il suo funzionamento nel momento di arrivo della stagione invernale. Dal Comune regna un totale immobilismo rispetto al grave problema, non è accettabile che non si faccia nulla e si lascino i bambini al freddo”, chiosa Guerriero indignato. (VIDEO2) Arrabbiate le mamme ed i genitori dei bambini: “Ci sentiamo presi in giro visto che abbiamo più volte segnalato il problema e finora nessuno è intervenuto.”

“E la scuola, come tante altre a Caserta intanto, restano al freddo! Una sola parola: vergogna!” concludono i genitori mentre portano via i loro figli dall’Istituto Lorenzini.