Ciro Guerriero Caserta Kest’e’ denuncia ai carabinieri il degrado nei pressi del Monumento ai Caduti.

Caserta. Il candidato sindaco di Caserta Kest’è Ciro Guerriero si è presentato oggi pomeriggio al Comando Provinciale dei Carabinieri in via Laviano per dare seguito a quanto annunciato settimane fa circa la presenza, nella zona di piazza IV Novembre e del Monumento ai Caduti, di decine di siringhe utilizzate da tossicodipendenti.

Guerriero si era rivolto al sindaco Carlo Marino in data 28 aprile per investirlo, in quanto responsabile della salute pubblica, del problema auspicando un suo intervento per ripulire l’area.

“Come al solito il sindaco Marino è stato deludente – ha dichiarato Guerriero-e non ha dato seguito alla mia segnalazione per il degrado di piazza IV Novembre .Le decine di siringhe che si trovavano al piano superiore della struttura che circonda la piazza, sono addirittura aumentate e continuano a rappresentare un pericolo per adulti e bambini che continuano ad avere libero accesso a quegli spazi.

Di fronte a questo silenzio – continua- ho pensato di rivolgermi allo Stato e sono andato dai Carabinieri a cui ho presentato un esposto per rendere nota la situazione. E’ ancora più grave che l’amministrazione non si sia sentita in dovere di intervenire malgrado l’offesa che viene arrecata alla memoria dei nostri eroi ipocritamente ricordati nelle passerelle pubbliche di facciata che ancora si svolgono in un luogo tanto indecoroso.

Un monumento che- conclude Guerriero- come dico spesso, non è più agli eroi ma all’eroina sperando che adesso lo Stato intervenga e spinga il peggiore dei sindaci possibili a fare qualcosa”.