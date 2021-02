Ciro Guerriero Caserta Kest’e’: “ la scuola e’ un diritto”

“La scuola è un Diritto.

Intanto LA CAMORRA ringrazia per l’aumento di manovalanza”.Il presidente De Luca pensa alla chiusura delle scuole: «una scelta sbagliata e miope», secondo il candidato sindaco di Caserta, il Dott. Ciro Guerriero. «Pare che il presidente voglia di nuovo chiudere le scuole.».

Sì allo screening agli studenti, no alla chiusura. «Fate i tamponi, non chiudete – è l’appello di Guerriero, che continua -. Sono mesi che diciamo di fare lo screening periodico a tutti gli studenti. Troppo facile chiudere tutto scaricando i disagi sulla scuola e sulle famiglie per una miopia assurda. Una scuola sicura si può fare, basta volerlo. Da una parte chiedono di riaprire tutto ogni settimana e dall’altra la prima cosa che fanno è chiudere di nuovo la scuola. Una scelta sbagliatissima e miope»